Territori sotmet a audiència pública una nova via ciclista i un autobús ràpid a la C-59

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha sotmès a consulta pública un projecte d'autobús ràpid (Brcat) i una nova via ciclista i per als vianants que connectarà Palau-solità i Plegamans (Barcelona) amb Caldes de Montbui (Barcelona).

En un comunicat aquest dijous, Territori explica que la transformació d'aquest corredor implicarà la construcció de més de 4 quilòmetres de carril exclusiu per a la línia d'autobús i una via alternativa de 3,3 quilòmetres per a ciclistes i vianants.

El projecte preveu contribuir en la descarbonització de la zona, on ara mateix circulen 30.000 vehicles diaris, reduint el temps del viatge amb autobús a la meitat i captant aproximadament mil usuaris nous per al servei.