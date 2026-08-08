Territori recomana les zones amb protecció de cel nocturn per observar l'eclipsi solar

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori de la Generalitat ha recomanat fer ús de les zones amb protecció de cel nocturn per observar l'eclipsi solar del 12 d'agost, a més de la pluja d'estels dels Perseids, informa aquest dissabte en un comunicat.
Entre les àrees destacades figuren el Parc Astronòmic del Montsec, el Parc Natural de la Serra de Montsant (Tarragona), el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida), aquest últim amb restriccions d'accés motoritzat entre l'11 i el 13 d'agost.
Així mateix, Territori ha destacat els municipis de Saldes, Sant Mateu de Bages i Rupit i Pruit (Barcelona) per la qualitat del seu cel nocturn, recomanant "escapar de la contaminació lumínica de les grans ciutats i el litoral".