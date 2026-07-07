Territori afirma que l'esvoranc del Putxet a Barcelona "no pot evolucionar més"

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies del Departament de Territori de la Generalitat, Laura Carrasco, ha afirmat que l'esvoranc en un interior d'illa que afecta 5 finques del barri del Putxet de Barcelona als números 3 i 5 del carrer Lamadrid i els 2, 4 i 6 de Rubinstein "ja no pot evolucionar més i es manté tal com està".
Carrasco ha declarat als periodistes que durant la tarda l'ompliran de formigó, un procés que pot ser "lent", i per això el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, no ha pogut concretar si els veïns podran dormir a casa seva.
La tècnica ha assegurat que és molt diferent de l'esvoranc al barri del Carmel del 2005; ha detallat que sota el forat ja hi ha un túnel construït, i que ha passat darrere la tuneladora: "Ja ha passat de llarg respecte a la ubicació del forat. Per això la tuneladora continua excavant amb normalitat".