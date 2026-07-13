Terrats en Cultura tancarà aquesta setmana la programació musical amb tres concerts

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Terrats en Cultura afronta la recta final de la seva programació musical amb tres concerts programats entre dimecres i divendres a diversos terrats del Poblenou de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa aquest dilluns en un comunicat.
La 14a edició de Terrats en Cultura va començar el 12 de juny i suma 13 espectacles en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet (Barcelona), amb una programació formada per 5 concerts, 6 obres de teatre, 1 peça de dansa i 1 espectacle de 'stand-up comedy'.
CONCERTS
Dimecres el cantautor barceloní Daniel Lumbreras presentarà 'Glossolàlia', un projecte de música experimental basat en la improvisació fonètica i l'exploració de la veu com a instrument juntament amb el guitarrista Cels Burgès.
Dijous la cantautora argentina Carmen Aciar interpretarà el seu segon disc, 'De amores y miedos', acompanyada pel guitarrista Pau Mascort en un concert que combina influències del folklore i la música popular llatinoamericana amb la cançó d'autor contemporània.
I divendres actuarà Acaracan, una nova banda de Nou Barris que reinterpreta la rumba catalana des d'una perspectiva contemporània i que presentarà el seu nou disc, 'La búsqueda'.