Un terratrèmol de magnitud 5 amb epicentre en Alhendín sacseja Granada durant la matinada

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
GRANADA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 5 i amb epicentre a la localitat d'Alhendín s'ha deixat sentir àmpliament entre la població durant la matinada d'aquest dissabte a la ciutat de Granada i a l'àrea metropolitana.
Segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) a la seva pàgina web, consultada per Europa Press, el terratrèmol s'ha produït exactament a les 01:04 hores de la matinada, amb una profunditat primer de dos i després de deu quilòmetres i amb una latitud de 37.1147 graus i -3.6618 graus de longitud.
Aquest sisme s'ha produït set hores després d'un primer terratrèmol de magnitud 3,7 i intensitat IV amb epicentre a la localitat de la Zubia.