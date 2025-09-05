Actualitzat 05/09/2025 17:35

Terrassa demana una "investigació transparent" sobre el suïcidi a l'hospital

L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) ha lamentat el suïcidi d'una dona a les Urgències de l'Hospital de Terrassa el passat 22 d'agost, i ha demanat al Govern que impulsi una "investigació transparent" per aclarir els fets.

En un comunicat aquest divendres, ha expressat el seu condol a la família i als treballadors que van haver d'actuar davant aquests fets, i també ha traslladat la seva "preocupació i tristesa per una situació que no s'hauria d'haver produït".

Ha considerat imprescindible que la Conselleria de Salut de la Generalitat impulsi una investigació transparent per aclarir què va passar i extreure'n les conclusions necessàries.

Així mateix, ha demanat a l'Hospital de Terrassa una revisió interna del cas que permeti analitzar el funcionament i els protocols actuals, amb l'objectiu de millorar l'atenció i evitar situacions similars en el futur.

El consistori ha dit que aquest cas posa de manifest la importància de continuar reforçant els recursos destinats a la salut mental i a la psiquiatria, tant en personal com en mitjans materials, per respondre a les necessitats creixents i garantir una atenció adequada en tot moment.

L'ajuntament ha dit que aquestes peticions es traslladaran pròximament a la consellera de Salut, Olga Pané, en una reunió que s'està acabant de concretar amb el departament.

