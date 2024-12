Terrassa (Barcelona) crea el Consell Municipal de la Llengua per a impulsar l'ús del català

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha assistit aquest dilluns a l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) per presidir la sessió de constitució del Consell Municipal de la Llengua, que servirà per a impulsar actuacions encaminades per difondre el coneixement i l'ús de la llengua catalana.

Prèviament a això, el conseller ha visitat el consistori i ha signat el Llibre d'Honor, segons un comunicat de l'Ajuntament.

Posteriorment, Vila s'ha reunit amb l'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Política Lingüística, Montserrat Caupena, i després a la Casa de l'Esport s'ha constituït el Consell Municipal, que agruparà diverses entitats de la ciutat.