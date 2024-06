Teresa Sagrera guanya el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica amb 'El cor del balneari'

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i professora Teresa Sagrera ha guanyat el XXVIII Premi Nèstor Luján de novel·la històrica amb 'El cor del balneari', una obra sobre la recerca dels orígens en una època convulsa com la dècada dels 20 del segle passat.

El jurat d'aquesta edició, format per l'editora Glòria Gasch, Tin Luján, Maria Carme Roca, Vicent Sanchis i Jaume Sobrequés, ha concedit el guardó per "decisió unànime", ha informat Columna Edicions --segell que convoca el premi-- en un comunicat.

La novel·la comença la primavera del 1919 a Caldes de Montbui (Barcelona), on una jove de 20 anys, que acaba de quedar òrfena, dona una caixa de música al propietari del Balneari Ventura com l'última voluntat de la seva mare.

El propietari ofereix feina a la jove al balneari, qui es guanya l'afecte dels clients, i l'acullen com una filla, però no tots aproven aquesta relació i comencen a sortir a la llum secrets familiars i tensions socials en una època marcada per la lluita obrera, el pistolerisme, la dictadura de Primo de Rivera i la II República.

Teresa Sagrera (Sant Pere de Vilamajor, 1966) és mestra i forma part del Centre d'Estudis Local (CESPV) i del Grup d'Escriptors del Montseny, amb els qui ha participat en dos volums de relats.

El 2012, Sagrera va quedar finalista del Premi Nèstor Luján amb 'Confidències d'una reina', publicada el 2013 i adaptada al teatre l'any següent, i ha publicat 'Sal roja', amb Ramon Gasch, la novel·la juvenil 'Pots comptar amb mi', 'Cabells de gebre', 'La doncella guerrera' i 'Llaços de sang', aquest últim també en coautoria amb Ramon Gasch.