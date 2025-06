Teresa Cabré, reelegida presidenta de l'IEC fins al 2029

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

La lingüista Teresa Cabré ha estat reelegida presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) fins al 2029, en una sessió plenària celebrada dimecres, ha informat aquest dijous la institució en un comunicat.

Cabré, que lidera la institució des del 2021, tindrà Andreu Domingo i Roser Salicrú com a vicepresidents, continuarà com a secretari general Àngel Messeguer i s'incorporarà Miquel Canals com a secretari científic.

La presidenta ha fet balanç dels quatre anys de mandat i ha afirmat que un dels seus objectius ha estat adaptar l'IEC a les necessitats del present i reafirmar el seu reconeixement com a ens normatiu de referència en matèria de llengua a tots els territoris de parla catalana i com a centre de recerca en catalanística.

Per al mandat 2025-2029, Cabré s'ha fixat nous objectius estratègics com la projecció exterior de la recerca produïda per l'IEC: "La gran majoria de projectes de l'IEC són aportacions valuoses al coneixement i volem donar-los una projecció que vagi més enllà de la institució", ha dit.

Cabré ha dit que la descentralització de les activitats i l'impacte social de l'IEC als diversos territoris de parla catalana serà un altre dels eixos amb el propòsit d'"incrementar la presència" de la institució i els seus integrants en activitats organitzades fora de la seu de Barcelona.