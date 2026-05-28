El Tercer Sector Social critica l'anul·lació de 2 articles de la Llei 24/2015 de pobresa energètica

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha criticat que la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar dos articles de la Llei 24/2015 de pobresa energètica és un "pas enrere molt greu en la protecció dels drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat".
"A la pràctica, deixa milers de famílies més exposades a perdre l'accés a uns subministraments bàsics per viure amb dignitat", afirma la Taula en un comunicat aquest dijous.
A més, han criticat que aquesta situació arriba en un moment "especialment preocupant", ja que el conveni que fins ara protegia les llars vulnerables a Catalunya, mitjançant un conveni entre la Generalitat i Endesa, ha caducat aquest any sense que s'hagi plantejat una alternativa clara.
Segons l'entitat, la Llei 24/2015 protegia les famílies mentre es tramitava l'informe de vulnerabilitat i impedia els talls de subministrament, tot i que hi hagués retards administratius, però amb la decisió del TC, "el pes torna a recaure sobre tràmits administratius i terminis burocràtics que sovint no responen a la realitat d'emergència social que viuen moltes llars".
Per això, ha reclamat l'"adopció amb urgència" de mesures que evitin la desprotecció de milers de famílies i que garanteixin el dret bàsic a l'energia a Catalunya.