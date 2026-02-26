El tercer sector català veu "extremadament preocupant" el rebuig a la pròrroga de l'escut social

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha lamentat el rebuig al Congrés del decret llei sobre la pròrroga l'escut social, que incloïa la moratòria antidesnonaments, i creu que ara s'obre un escenari "extremadament preocupant".
En un comunicat aquest dijous, ha afirmat que "durant aquests cinc anys la moratòria hauria evitat més de 13.000 desnonaments a Catalunya, als quals cal sumar més de 7.000 desnonaments anuals que es continuen produint".
"Sense aquesta protecció, què passarà ara amb totes aquestes famílies? Ni les administracions ni les entitats socials poden fer front a la possible onada de desnonaments. En plena emergència habitacional, no hi ha alternatives d'habitatge que puguin evitar el drama social que s'acosta", afegeix.
Assenyala que l'escut social i la moratòria "no només protegien les famílies més vulnerables, sinó que també incloïen compensacions econòmiques per als propietaris", i que el 85% de les sol·licituds de compensació el 2025 van ser per a empreses.
Ha exigit la "màxima responsabilitat política i humana i solucions estructurals i estables" perquè, segons explica, la protecció de les famílies amb més risc d'exclusió social no depengui de mesures d'emergència puntuals.