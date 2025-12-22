El tercer premi (90693) reparteix 15 sèries a Sant Boi i esquitxa 8 poblacions catalanes més

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 90693, guanyador del tercer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 500.000 euros la sèrie, ha esquitxat nou poblacions catalanes, amb 15 sèries a Sant Boi de Llobregat.
El número, que s'ha cantat a les 11.12 hores en el quart filferro de la cinquena taula, ha repartit 15 sèries a l'administració 5 de Sant Boi, una a l'administració 5 del Prat, una altra a l'administració 1 de Sant Joan de les Abadesses, set dècims a Cadaqués, i un dècim a administracions de Barcelona, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Girona i Vielha.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.