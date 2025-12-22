El tercer cinquè premi (77715) reparteix dos dècims a Barcelona i El Prat de Llobregat

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 77715, premiat amb el tercer dels vuit cinquens premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 60.000 euros la sèrie, ha repartit dos dècims en administracions de Barcelona i el Prat de Llobregat.
El número, cantat a les 11.06 hores en el segon filferro de la cinquena taula, ha esquitxat amb un dècim l'Administració 272 de Barcelona i amb un altre la 2 del Prat.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.