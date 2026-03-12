El tercer alumne ferit en un experiment escolar a Porqueres (Girona) rep l'alta hospitalària

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El tercer alumne que va resultar ferit aquest dimecres al matí en un experiment escolar en un col·legi de Porqueres (Girona) ha rebut l'alta aquest dijous de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va ingressar a la Unitat de Cremats en estat greu, traslladat amb l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), confirmen fonts de Salut a Europa Press.
Els altres dos menors ferits van rebre l'alta aquest dimecres després d'ingressar un d'ells al mateix hospital barceloní i l'altre al Josep Trueta de Girona.
Els fets van passar sobre les 11.00 hores quan un grup d'alumnes de nou anys duia a terme una pràctica d'experiment al pati del col·legi L'Entorn, quan alguna cosa va fallar i els va provocar cremades pels materials que es van fer servir per a la pràctica de química.