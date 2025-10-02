Tensió a la plaça Sant Jaume (Barcelona) quan els Mossos s'emporten un menor a favor de Palestina

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Els manifestants a favor de Palestina que s'han concentrat aquest dijous a la plaça Sant Jaume de Barcelona han demanat que els Mossos "alliberin" un menor que s'han emportat després que enganxés adhesius en un establiment, i han proferit crits en contra de la policia.
Han cridat 'Lluc llibertat', 'Vergonya em faria ser policia' i 'Prou repressió', i també han continuat cantant lemes com 'Free Palestine' i 'Des del riu fins al mar Palestina vencerà', i han bolcat les tanques situades davant el Palau de la Generalitat que posteriorment han estat recol·locades.
La manifestació ha començat a la plaça Universitat, convocada pel Sindicat d'Estudiants, i ha aplegat més de 2.500 estudiants.