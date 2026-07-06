'El Tenoriu' tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona a l'octubre i novembre

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Coliseum de Barcelona tornarà a acollir 'El Tenoriu', dirigida per Carles Sans, que es podrà veure del 21 d'octubre al 8 de novembre.
La nova temporada compta amb David Olivares com a Tenoriu, substituint Andreu Buenafuente, i suma Artur Busquets, que acompanyarà Sílvia Abril, Anna Bertran i Roger Julià, informa la productora El Terrat en un comunicat d'aquest dilluns.
L'obra, amb dramatúrgia d'Israel Solà, revisita el clàssic de José Zorrilla "des d'una mirada popular i humorística", i vol mantenir el vincle amb una tradició que durant anys va ocupar els teatres barcelonins al voltant del Dia de Tots Sants.