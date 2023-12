El tenor Josep Carreras insta Meloni a acceptar l'oficialitat del català a la UE

PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El tenor català Josep Carreras ha demanat a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que accepti l'oficialitat del català a la Unió Europea, a través d'un video de la campanya 'Say Yes' de Plataforma per la Llengua.

Carreras explica en italià que la primera traducció de 'La Divina Comèdia' en vers va ser en català, la qual cosa considera un exemple de la "llarga, íntima i innegable història compartida" entre catalans i italians, informa Plataforma en un comunicat aquest dilluns.

El cantant insta Meloni a acceptar "una llengua germana de l'italià" en la família de llengües oficials de la UE, dins una campanya de Plataforma en la qual també han participat Aitana Bonmatí, Pep Guardiola, Joan Laporta i Kilian Jornet.