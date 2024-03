El tenor Josep Carreras, guardonat amb el premi Talia d'Honor

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

L'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya lliurarà el proper 22 d'abril el premi Talia d'Honor al tenor Josep Carreras, a qui han reconegut per la seva carrera "excepcional" i per la seva veu "única".

"Tenor fonamental i llegendari que compta amb una veu única i una carrera excepcional. A través de la combinació del seu extraordinari virtuosisme que junt amb el seu poder escènic ha portat l'òpera, juntament amb els seus col·legues, un nou i entusiasta públic", assegura l'Acadèmia.

L'entitat ha donat a conèixer aquest dilluns les nominacions a les 28 categories dels premis Talia, que reconeixen l'"excel·lència" en totes les disciplines de les arts escèniques.

L'acte ha estat conduït per la presidenta de l'Acadèmia de les Arts Escèniques, Cayetana Guillén-Cuervo.

En teatre de text, Lolita Flores, per 'Poncia'; Anabel Alonso, per 'La Celestina'; i Victoria Luengo, per 'Prims facie', optaran al Talía a la millor actriu principal, mentre que Eduard Fernández, per 'Totes les cançons d'amor'; Pedro Casablanc, per 'Don Ramón María del Valle-Inclán'; i Pablo Derqui, per 'La mare de Frankenstein', han estat també nominats a millor actor principal.

Per la seva banda, entre les interpretacions que opten al premi Talía a millor actriu i actor de repartiment, es troben, Vicky Peña, Raúl Prieto ('Tan solo el fin del mundo'), Julia Piera ('Valor, agravio y mujer'), Omar Ayuso ('El sonido oculto'), Jorge Basanta ('El proceso') i Belén Ponce ('La madre de Frankenstein').

En dansa, destaquen les nominacions de Mario Bermúdez, Javier de la Asunción i Catherine Coury per 'Averno', que amb la seva companyia Marcat Dance han aconseguit el major nombre de nominacions a les categories de dansa. La Veronal, Daniel Abreu, Vanesa Aibar i Enric Monfort tanquen el bloc de nominacions a la disciplina de dansa.

A més, els espectacles 'La madre de Frankenstein' i 'L'alegria que passa' han rebut quatre nominacions, mentre que els musicals 'El fantasma de la ópera' i 'The book of mormon' acumulen tres nominacions cadascun.