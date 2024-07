El temps per avui a Espanya, 29 de juliol de 2024

MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Totes les comunitats autònomes de la Península, a més de Balears, estaran aquest dilluns, 29 de juliol, en risc (alerta groga) o risc important (alerta taronja) per temperatures màximes, tempesta, onatge i precipitacions, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que adverteix de l'entrada d'una DANA pel sud-oest que deixarà abundant nuvolositat de tipus mitjà i alt i afectarà la major part de la Península.

Així, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana estaran en alerta groga per valors que rondaran des dels 35ºC fins als 39ºC.

A més, Navarra, País Basc, Catalunya, Balears, Aragó, i algunes províncies d'Andalusia, com Granada, Sevilla o Jaén, estaran en risc important per valors que rondaran o superaran els 40ºC. Aquests avisos per calor s'activaran des de les 13.00 hores fins a les 19.00 hores.

Així mateix, Astúries, Castella i Lleó i Galícia també tindran alerta groga per tempestes. En el cas de Galícia, s'esperen precipitacions a Lugo, que deixaran a aquesta província en alerta groga per les pluges. També Almeria i Cadis estaran en risc per onatge.

L'AEMET preveu l'entrada d'una DANA pel sud-oest que deixarà abundant nuvolositat de tipus mitjà i alt afectant a la major part de la Península. Únicament en l'extrem oriental i Balears predominaran cels poc nuvolosos o serens.

En aquesta jornada, hi ha possibilitat de ruixats i tempestes ocasionals en àmplies zones de l'interior peninsular, més probables i intenses a l'interior del quadrant nord-oest i sense descartar que siguin localment forts, en zones interiors de l'extrem nord-oest.

D'altra banda, s'esperen núvols baixos matinals en el golf de Cadis, Estret i Melilla així com, amb possibles boires costaneres que perdurin al llarg del dia, a Galícia i Cantàbric. A Canàries s'esperen intervals nuvolosos, amb probables precipitacions disperses en les muntanyenques, sense descartar la resta.

La DANA portarà calitja a gran part de la Península. Les temperatures màximes tendiran a augmentar en l'extrem nord i àrea mediterrània i a descendir a la Meseta. Superaran els 35 graus en zones d'interior de la meitat sud i del nord-est, fins i tot els 40 en punts del Guadalquivir. Les mínimes augmentaran a l'interior del terç nord i en el quadrants sud-oest i es mantindran per sobre dels 25 graus en el litoral sud-est i zones del Tajo, Guadiana i Guadalquivir.

Finalment, els vents seran alisis a Canàries, vents del nord i nord-est al litoral de Galícia, predomini de llevant a l'àrea mediterrània, component est en el terç oriental i variables a la resta, amb ratxes fortes en zones de tempesta.