El temps per avui a Espanya, 18 d'agost de 2026

Kiko Asunción - Europa Press
MADRID 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Les altes temperatures posaran aquest dimarts en alerta a 13 comunitats autònomes (CCAA) i vuit d'elles assoliran el nivell taronja per aquest motiu: Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Comunitat de Madrid i Galícia, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). La capital de província amb previsió de màxima més alta és Ourense, amb 42ºC.
En concret, els avisos taronges per calor es localitzaran a Còrdova i Jaén; Osca; Àvila; Conca i Toledo; Lleida i Tarragona; Càceres i Badajoz; Lugo, Ourense i Pontevedra i la Comunitat de Madrid.
La resta d'avisos per altes temperatures es donaran a Granada i Sevilla; Terol i Saragossa; Mallorca; León, Salamanca, Segòvia, Soria, Valladolid i Zamora; Albacete, Ciudad Real i Guadalajara; Barcelona i Girona; la Corunya; l'Altiplà de Múrcia i la Vega del Segura; la Ribera de l'Ebre de Navarra; la Ribera de l'Ebre de la Rioja; i València. A més, hi haurà un avís per boires a Lugo.
L'AEMET avança que les màximes pujaran aquest dimarts en la meitat nord, Màlaga, el sud-est i les Canàries; mentre que en el sud-oest i a les Balears es mantindran sense canvis o baixaran. D'aquesta manera, es podran superar els 35ºC a les Balears i a gairebé tota la Península, excepte al Cantàbric i les zones de muntanya; i els 40ºC a la vall del Guadalquivir.
En l'altre extrem, les mínimes baixaran al nord-est i al sud-oest, pujaran en punts del centre i es mantindran sense canvis en la resta del territori. Un dia més es registraran nits tropicals, aquelles en les quals no es baixa de 20ºC, en àmplies zones del sud-oest, els litorals mediterranis i puntualment al nord-est i el Cantàbric.
De manera més general, l'organisme estatal ha indicat que preveu que la jornada sigui estable, amb cels poc nuvolosos o serens en general. L'excepció estarà en l'extrem nord i a l'àrea de l'Estret, Ceuta i Melilla, on es podran formar núvols baixos, encara que amb tendència a escampar-se.
A la tarda, espera que es desenvolupin núvols d'evolució en punts de l'interior i no descarta la possibilitat que es registrin tempestes aïllades als principals sistemes muntanyosos de l'est i als Pirineus. Mentrestant, diu que hi haurà intervals nuvolosos a les Canàries que podrien deixar alguna precipitació a les illes muntanyenques. A més, ha assenyalat que són possibles les boires o els bancs de boira matinals en l'extrem nord i en l'oest d'Alborán.
Finalment, el pronòstic recull que aquest dimarts hi haurà vent fluix del sud a la meitat sud; i fluix i variable a la meitat nord. Al Cantàbric i a Galícia, predominarà la component est, fluixa en general i més intensa al litoral gallec. En el vessant mediterrani i a les Balears, es preveu vent de l'est o sud-est, fluix; i a les Canàries, del nord, moderat.