El temps d'espera a les urgències de Catalunya és d'uns 47 minuts de mitjana, segons Salut

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El temps d'espera a les urgències de Catalunya va ser d'uns 47 minuts de mitjana el 2025, dos minuts més que l'any anterior, quan es trobava al voltant dels 45 minuts, segons dades de la Conselleria de Salut de la Generalitat.
Les dades, que ha avançat aquest diumenge Rac1, mostren que el temps d'espera ha anat variant al llarg dels últims 10 anys: en 2023 era d'uns 50 minuts; en 2022, uns 51; en 2021, 45; en 2020, 47; en 2019, 63; en 2018; 59; en 2017, 56; en 2016, 57; i el 2015 era de 55.
Per mesos, al desembre de 2025 la mitjana de temps d'espera en urgències va ser de 52 minuts, que contrasta amb els 45 minuts de mitjana al setembre, agost, maig, abril i març, i el màxim es va registrar al gener amb uns 53 minuts de mitjana.
En el cas de la ciutat de Barcelona, l'espera mitjana en urgències arriba als 67 minuts --20 més que la catalana--; els metges calculen que en les emergències que no són d'extrema gravetat la mitjana s'eleva fins a les 2 hores i, en alguns casos, 6 o 7; i el centre amb un temps d'espera més elevat és l'Hospital del Mar, a Barcelona, amb una mitjana de 111 minuts.
El vicepresident del sindicat Metges de Catalunya, Pep Serra, critica que les xifres oficials no estan desagregades per nivell de gravetat: "Les urgències no són totes iguals. No és el mateix un infart que un refredat o una ferida lleu. Si ho barregem tot en un mateix sac, la mitjana ens diu molt poc".
Afegeix que hi ha zones específiques que sempre estan tensionades, i posa d'exemple l'impacte del turisme en determinades zones a l'estiu, que alerta que "com són transitòries durant un període de temps, no es dona la dotació que toca, ni quan toca".