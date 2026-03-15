El temporal de vent i neu a Catalunya provoca prop d'un miler d'incidències fins al migdia

Endesa treballa per garantir el subministrament elèctric
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
El temporal de vent i neu que afecta aquest diumenge a diferents zones de Catalunya ha provocat prop d'un miler d'incidències fins al migdia, informa Protecció Civil en un comunicat aquest diumenge.
Fins a les 14 hores, el telèfon 112 ha rebut 1.380 trucades per 863 incidents pel vent i la neu, i els Bombers de la Generalitat han atès 775 avisos relacionats amb el vent, dels quals 611 han estat a Girona.
D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a quatre persones que han resultat ferides lleu, i que són una dona a la qual li ha caigut part del sostre a Salt (Girona), un home que ha rebut l'impacte d'una branca a La Jonquera (Girona) i una dona pel mateix incident a Santa Cristina d'Aro (Girona), i un home a Garrigàs (Girona).
El Servei Català de Trànsit ha assenyalat que, sobre les 15 hores, segueixen tallades per neu la BV-4031 en el Coll de la Crueta (Barcelona) i la BV-4024 en el Coll de Pal (Barcelona), i que són obligatòries les cadenes en la C-28 en el Port de la Bonaigua (Barcelona).
A causa de la caiguda d'arbres en la via pel vent, també estan tallades la GIV-4714 a Campelles (Girona), la GIV-5265 a Vilallonga de Ter (Girona), la GIV-5264 a Llanars (Girona), la GIV-5132 a Fontcoberta (Girona), la GIV-6703 a Quart-Madremanya (Girona), la BV-4031 entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug (Barcelona) i la pista asfaltada de Toses a Alp (Girona).
A més, la caiguda de branques i valles sobre les vies també ha obligat a tallar la R11 de Rodalies entre Maçanet-Massanes i Figueres (Girona), i Renfe ha habilitat un transport alternatiu.
TALLS DE LLUM
A causa dels talls de llum en diversos municipis catalans per la caiguda d'arbres sobre la infraestructura elèctrica, Protecció Civil ha explicat que Endesa ha activat "tots els seus protocols operatius per garantir la seguretat de les persones i la continuïtat del subministrament elèctric".
Durant el matí, Protecció Civil ha detallat que el temporal ha deixat sense llum a municipis com Girona i Pobla de Lillet (Barcelona), amb 1.763 i 1.081 persones sense llum, o Amposta, Freginals i Masdenverge (Tarragona), amb 5.533, 483 i 482 usuaris sense subministrament elèctric, respectivament.
Endesa ha reforçat els equips operatius sobre el terreny i els recursos del centre de control per donar una resposta el més ràpida possible a les incidències que s'estan produint.
En tot cas, les actuacions es poden retardar si les condicions meteorològiques no garanteixen la seguretat dels equips que han de fer les reparacions.