Temporal.- Uns 80 Bombers catalans treballaran fins dilluns a la Comunitat Valenciana

Part del contingent ja ha arribat a València aquest dissabte

TARRAGONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

Uns 80 efectius i 31 dotacions de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha sortit aquest dissabte per la tarda des de l'Ametlla de Mar (Tarragona) per treballar fins dilluns a zones de la Comunitat Valenciana afectades per la DANA.

Recolzaran en les tasques de rescat de l'interior de vehicles, accessibilitat i aigua, informen els Bombers en un comunicat.

Un primer contingent amb el cap de l'expedició ja ha arribat al centre de comandament avançat de l'emergència, instal·lat a Faitanar, per coordinar-se amb els comandaments locals i establir les zones de treball que atendran els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSITIU

El dispositiu està encapçalat per 1 inspector (cap d'expedició), diversos comandaments, 8 Bombes Rurals Pessades (BRP), 2 de les dotacions integrades per bombers voluntaris, 2 vehicles lleugers amb efectius del GRAF (Grup d'Actuacions Especials) i EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal), efectius del GREC (Grup d'Estructures Col·lapsades), la Unitat de Comandament Mitjana (UCM) amb 2 TEOC (Tècnics Especialistes Operadors de Control) i la Unitat de Càrrega.

Efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport) donaran suport logístic per garantir l'estada de l'expedició; 2 efectius del GRAE (Grup d'Actuacions Especials) valoraran l'escenari, per si calgués activar més recursos; i el contingent el completa 1 unitat sanitaritzada amb 2 efectius del GRAE i 2 infermers del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) per atendre la població i els propis bombers.

A més, 1 unitat de transport de personal de Bombers ha recollit 10 professionals forenses del Departament de Justícia de la Generalitat per acompanyar-los fins a València per ajudar en les tasques de reconeixement de les víctimes.

L'expedició s'ha format després de l'oferiment de suport de la Generalitat catalana a la Generalitat Valenciana dimecres a través del CENEM estatal (Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències).