Suspenen l'Alta Velocitat Barcelona-Màlaga "com a mínim" fins al dijous al migdia

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha suspès els serveis de trens d'Alta Velocitat de la línia Barcelona - Màlaga previstos per a aquest dijous "fins a, com a mínim, les 12.00 hores", a causa de l'alerta vermella emesa per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a València i Màlaga, informa aquest dimecres en un comunicat.

També ha suspès per a aquest dijous els serveis d'Alta Velocitat Madrid - València i Madrid - Màlaga, i ha concretat que restablirà la circulació quan les condicions meteorològiques "ho permetin".

Renfe ha habilitat "canvis i anul·lacions sense despesa" per als clients dels trens afectats per la supressió dels serveis d'alta velocitat, i està informant als viatgers a través dels canals habituals d'informació i atenció al client: renfe.com, les seves xarxes socials i via SMS.