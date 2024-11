Renfe restablirà demà la connexió Euromed València-Barcelona

MADRID/BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha avançat que demà tornarà a prestar servei la connexió ferroviària València-Barcelona mitjançant el servei de Renfe Euromed.

En concret s'establiran dos serveis per sentit: des de l'estació valenciana Joaquín Sorolla sortiran dos trens a les 15.02 i les 18.55 amb destinació a Barcelona-Sants, mentre que des de la capital catalana sortirà un tren a les 16.10 i un altre comboi farà el mateix des de Figueres a les 18.15, en tots dos casos amb destinació a València.

RODALIES VALÈNCIA

A través d'una publicació en el seu perfil d'X, Puente també ha explicat que demà, des de les 6.00, es restablirà el servei de les de les línies C5 i C6 de Rodalies de València, mentre que les circulacions s'han activat de "forma limitada" per facilitar la "mobilitat imprescindible".

Amb tot, el ministre ha recordat que es manté la recomanació "d'evitar els desplaçaments" i ha aprofitat per manifestar el seu agraïment als treballadors de Renfe i Adif.

SITUACIÓ DEL FERROCARRIL

El ministre ha dit aquest matí, respecte a la situació del ferrocarril, que s'espera recuperar l'Alta Velocitat en dues o tres setmanes, tot i que és la situació que "menys preocupa".

Així, ha destacat que cal "netejar 200 metres del túnel de Torrent, s'està avançant per tots dos costats del Túnel de Xiva, s'ha reconstruït els camins d'accés i ja hi ha maquinària pessada a la via".

Per contra, el problema "més greu" a nivell ferroviari se centra en els Rodalies, ja que tres de les cinc línies --C1, C2, C3-- han "desaparegut".

La que pitjor està és la C3, ja que 45 dels seus 90 quilòmetres "queien de ple a la denominada zona zero i estan devastats".

"No tenim cap possibilitat de recuperar un sol metro de via i haurem reconstruir pràcticament sencera la línia", ha dit. La C1 i a la C2 tenen menys traçat afectat, uns 33 quilòmetres en total de via, i "l'esforç serà gran".