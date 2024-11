Temporal.- Reduït el servei en la R15, R16 i R17 a Tarragona aquest dimecres per les pluges

TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe reduirà aquest dimecres el servei en les línies R15, R16 i R17 de Rodalies a la província de Tarragona davant de la previsió de pluges, ha informat en un comunicat aquest dimarts.

En concret, no hi haurà servei entre Reus (Tarragona) i Saragossa en la R15 i s'han establert limitacions de velocitat a 80 quilòmetres per hora a Tortosa i L'Aldea (Tarragona) en la R16.

El servei llançadora de la R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura s'ha suspès, i s'han reduït les expedicions del pla alternatiu per les obres a Roda de Berà (Tarragona).