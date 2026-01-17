El temporal de pluja deixa registres superiors als 60 litres en punts de Tarragona

Glòria Sánchez - Europa Press
És necessari l'ús de cadenes en diverses carreteres del Pirineu
TARRAGONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
L'episodi de pluja i neu que afecta a Catalunya des d'aquest dissabte ja ha deixat registres de precipitació acumulada de 64,2 litres per metre quadrat a Constantí (Tarragona) i de 49,2 litres a la ciutat de Tarragona.
A més, s'han acumulat 39,6 litres a l'Espluga de Francolí (Tarragona) i 35,9 a Cambrils (Tarragona), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) recollits per Europa Press.
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha advertit en declaracions a '3CatInfo' aquest dissabte que les pluges "seran intenses i podran acumular bastant quantitat d'aigua" pel que ha demanat a la població romandre allunyada de barrancs i rieres, així com evitar activitats de muntanya davant de les previsions de neu.
Protecció Civil de la Generalitat va activar aquest divendres en fase d'alerta els plans Inuncat i Neucat, davant de la previsió de pluja i neu.
CARRETERES
A causa de la neu i, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), es troba tallada aquest dissabte la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà (Barcelona).
A més, és obliogatorio utilitzar cadenes en diverses carreteres: la BV-4031, entre Castellar de N'hug i Toses (Barcelona); c-142b, a la Val d'Aran (Lleida); C-147 a Alt Àneu (Lleida); C-28, entre Naut Aran i Alt Àneu (Lleida); C-462, entri Mengi i la Pedra i Josa i Tuixén (Lleida); C-563, entre Josa i Tuixén i Gósol (Lleida); GI-400 a Alp (Girona); L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí (Lleida); L-501 a Boí (Lleida); N-141 a Bossòst (Lleida); N-230 entre Vilaller i Vielha (Lleida).