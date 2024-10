Parlon demana extremar la precaució i evitar desplaçar-se a Terres de l'Ebre (Tarragona)

Afirma que la Generalitat no ha rebut cap demanda de mitjans que va posar a disposició

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha demanat extremar la precaució i evitar els desplaçaments a la zona de Terres de l'Ebre (Tarragona) amb motiu de la 'castanyada' i ha sostingut que "és important evitar els riscos".

Ho ha dit en una roda de premsa en el Palau de la Generalitat després de la reunió del comitè de seguiment sobre la DANA encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dijous.

Parlon ha explicat que el pla Inuncat de Protecció Civil es manté en situació d'alerta i que aquest dijous al matí s'han activat les alertes dels telèfons mòbils de la zona de Montsià, Baix Ebre i Terra Alta "per evitar que es desplacessin i per evitar que assumissin riscos, sobretot, no apropant-se a les zones en les quals es poden donar desbordaments".

Encara hi ha risc de pluges intenses a les comarques del Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià i Terra Alta, i amb menor probabilitat en el Priorat i Baix Camp.

SEGUIMENT EN ZONA DE PORTS

Parlon ha indicat que, en el cas que durant el cap de setmana es doni un escenari semblat al d'aquest dijous amb una situació de risc del Meteocat, es tornaran a enviar les alertes als ciutadans "perquè activin de forma les mesures d'autoprotecció".

També ha destacat que s'han desplaçat "serveis específics" de Bombers de la Generalitat i de Mossos d'Esquadra per activar-los en els moments en què sigui necessari, com per exemple pels talls de carreteres o incidències.

"La zona de ports és la que tindrà un major seguiment perquè és la que va a acumular més aigua en les últimes hores en estar dies consecutius plovent", ha destacat.

El comitè tècnic es reunirà aquest divendres a les 11 hores i, segons ha explicat la consellera, "és molt probable que, depenent de les observacions i de les prediccions" es torni a reunir el comitè presidit per Illa a la tarda.

"CAP PETICIÓ FORMAL" DE RECURSOS

La consellera assegurat que la Generalitat de Catalunya no ha rebut cap petició dels recursos que va posar a la disposició de les comunitats afectades, especialment la Comunitat Valenciana.

Nosaltres hem fet l'oferiment de mitjans a través del CENEM i llavors a partir d'aquí no hem rebut cap petició formal en relació a aquests mitjans", ha explicat.

Preguntada per si creu que la falta de petició d'ajuda es pot deure a un motiu polític, Parlon ha afirmat: "No entra dins del marc lògic en una situació tan greu i d'emergència com la qual s'està produint. Aquest escenari no ho contemplem".

INCIDÈNCIES TRENS I CARRETERES

Quant a les incidències que s'han produït aquest dijous, Parlon ha detallat que a la xarxa ferroviària s'han produït en les línies R17 en el tram Tarragona-Salou-Port Aventura; la R16 entre Tarragona i Tortosa; la R15 entre Reus i Riba-vermella i la R4, que ja s'ha restablit després de quedar-se un tren parat a Móra d'Ebre.

També s'han donat una sèrie d'afectacions en carreteres per situacions d'inundacions en la C12 en tots dos sentits; la N340; la N420, la TP-3311 i la TP-3401.