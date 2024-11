Mazón que el cap de l'Estat Major de Defensa s'incorpori al Cecopi

VALÈNCIA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha demanat aquest dissabte la incorporació del cap de l'Estat Major de Defensa al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), l'organisme que gestiona les conseqüències generades per la DANA.

Així ho ha dit en una compareixença aquest dissabte, prèvia a la del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que també participa de forma permanent en aquest òrgan i que ha comparegut després.

Mazón ha explicat que, a més dels grups de resposta immediata, i donat el desplegament "ja per fi" de més de 7.000 efectius de l'Exèrcit, demana formalment al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que estudiï la incorporació del cap de l'Estat Major de Defensa a aquest òrgan "per coordinar totes les tasques del propi Exèrcit, així com per determinar futures necessitats militars" davant de la "major tragèdia d'Espanya".

MARLASKA

Davant d'aquesta petició, Marlaska ha dit que el comandament de les Forces Armades ja desplegades en aquesta emergència i de tots aquells altres efectius que s'aniran incorporant per les necessitats que sorgeixin "serà en tot moment exercida pel general d'aquestes Forces Armades, el comandament natural de les mateixes que ja està exercint aquestes funcions".