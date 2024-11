Els geòlegs catalans adverteixen d'un "urbanisme desaforat" davant de les inundacions

"Paraules com decreixement i desconstrucció han de deixar de ser una utopia"

BARCELONA, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya (Colgeocat) ha avisat que els cabals fluvials involucrats en les grans pluges i inundacions "es veuen incrementats per un urbanisme desaforat, que no deixa espai adequat per a la laminació de les avingudes, i la seva infiltració en el subsòl, i per una ocupació intensiva dels espais fluvials".

En un comunicat, afirma que "paraules com decreixement i desconstrucció han de deixar de ser una utopia, per convertir-se en fets", i urgeix a estudis rigorosos i anàlisis cas a cas.

CATALUNYA

El col·legi cita dades de la Generalitat de Catalunya segons les quals de gener a juny s'ha construït a un ritme d'1 habitatge unifamiliar acabat cada 3 hores, i considera que no és sostenible perquè la majoria són segones residències.

També diu que, segons la Generalitat, almenys un 15% del sòl urbà consolidat està en zona inundable i que 705.000 persones hi viuen, i constata "un risc geològic per inundació clarament alt".

El Col·legi avisa que molts municipis catalans en zones de risc (cita el Vallès i zones del litoral) "encara no tenen redactat el corresponent pla de protecció civil per risc d'inundació".

Quant a la mitigació i prevenció del risc, diu que la gestió és millorable, perquè la previsió meteorològica ha d'acompanyar-se "d'oportunes i ràpides decisions governamentals", i amb coordinació entre entitats de govern, protecció civil, serveis meteorològics, equips d'emergència, agents de l'autoritat, Agència Catalana de l'Aigua i el centre de gestió del risc.

A més, demana "millor educació ciutadana en riscos geològics", i assegura que els successius plans d'educació de la joventut han anat reduint cada vegada més l'ensenyament de la geologia.

LLEVANT I CANVI CLIMÀTIC

El col·legi constata que el llevant peninsular sempre té perill de fortes pluges tardorenques i inundacions, sobretot en el litoral, i cita com a exemples les més de 75 inundacions a la ciutat de València des de 1321 fins a finals del segle XIX, i els més de 400 de la Comunitat Valenciana en el mateix període.

Però el canvi climàtic ha "intensificat" en els últims anys la freqüència i magnitud d'aquests fenòmens: fa unes dècades es consideraven molt importants les precipitacions de 250 l/m2/dia, i ara comencen a ser corrents magnituds de 400-500 l/m2/dia, amb puntes localitzades encara més altes.