El temporal a Catalunya s'allarga fins dissabte a la tarda i preocupa l'augment de cabals

Augmentarà l'acumulació de pluja en el terç nord-est, sobretot a Osona i la Selva
GIRONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -
El temporal a Catalunya s'allargarà fins dissabte a la tarda i preocupa l'augment del cabal en rius, rieres i barrancs, informa Protecció Civil de la Generalitat aquest divendres en un comunicat.
En perllongar-se el temporal, augmentarà l'acumulació de pluja en el terç nord-est, sobretot les comarques d'Osona i la Selva, i durant l'episodi es podran superar els 200 l/m2 en 24 hores a diversos punts.
Segueix la previsió d'ones superiors a 4 metres (mar brava) a tot el litoral, especialment a l'Alt i Baix Empordà; predominarà la direcció component est de l'onatge, amb notable mar de fons; i a el Delta de l'Ebre hi haurà mar creuada.
RIUS TER, MUGA I FLUVIÀ
Pot haver crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, sobretot a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià.
Ja s'han emès diversos avisos d'increment de cabals: s*han superat els 82 m3/s al riu Ges a l'altura de Torelló, i el riu Manol ha superat els 77 m3/s a Santa Llogaia d'Àlguema.
L'ACA també demana estar molt atents a les rieres entre Portbou i Cadaqués, perquè poden incrementar-se.
POSSIBLES INUNDACIONS AL LITORAL
Com el temporal marítim és molt intens, les conques no poden desguassar bé i pot haver inundacions a tota la franja litoral: Agents Rurals i Mossos observen els punts d'atenció prioritaris on això pot passar.
L'acumulació de pluja és important en el nord-est, i el temporal marítim impedeix una correcta evacuació de les conques.
NEU, ALLAUS I VENT
Es manté en alerta el Pla Inuncat, i en prealerta els Neucat, Allaucat i Ventcat, per neu, allaus i vent respectivament.
La Generalitat ha insistit a extremar la prudència en la mobilitat, també perquè es poden produir esllavissades o bé caigudes d'arbres en les carreteres.
També insta a no creuar rius, rieres ni barrancs, ni apropar-se a zones inundables ni on trenquin les ones.