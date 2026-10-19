Catalunya manté actius els avisos per pluja i descarta crescudes importants de rius

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantindrà actius els avisos de 4 sobre 6 de perill de pluges fins a aquest dimarts al matí, quan es preveu que finalitzi l'episodi que, fins a les 20.00 hores d'aquest dilluns, no ha generat afectacions importants, si bé l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) també ha descartat la possibilitat de crescudes considerables de rius o rieres.
Així ho han anunciat aquest dilluns en una roda de premsa en la Conselleria d'Interior el responsable de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, i el sotsdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, després d'una nova reunió del CECAT.
Segalà ha explicat que durant la tarda s'estan produint tempestes i ruixats intensos, encara que "bastant petits", en punts del litoral i prelitoral del Camp de Tarragona i de les comarques de Girona i Barcelona.
El cap del Meteocat ha indicat que durant les properes 10-12 hores encara es poden produir alguns ruixats localment intensos, per la qual cosa serà necessari "monitorizar" la situació, si bé ha afegit que en molts punts seguirà plovent de forma persistent i acumulant aigua fins als 50 o 100 l/m2.
Per la seva banda, Delgado ha confirmat que no s'han produït incidències rellevants i que el 112 ha rebut un centenar de trucades, aproximadament, encara que per incidències poc significatives.