Baixen a 32 els desapareguts a València per la DANA

206 dels 214 morts estan identificats i s'han lliurat les restes de 147

VALÈNCIA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Les oficines ante mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb forenses comptabilitzen aquest diumenge 32 expedients actius per denúncies de desaparició a la província de València per la DANA, la qual cosa implica un descens de 9 casos respecte al dia anterior, dissabte.

La xifra de víctimes mortals registrada a causa de la DANA i les inundacions des del 29 d'octubre es manté en 214, segons el balanç estadístic amb l'acumulat històric del Centre d'Integració de Dades (CID), tancat a les 20 hores d'aquest diumenge.

D'aquest total de morts, a tots se'ls ha practicat l'autòpsia i 206 estan plenament identificats (163 per empremtes dactilars, 40 per ADN i 3 per identificació hospitalària en vida). Mentrestant, queden 8 cadàvers sense identificar.

Segons ha indicat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat València a (TSJCV), tots dos paràmetres (el de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals) són diferents, per la qual cosa "no han de ser sumats en cap cas". Així, ha precisat que "els expedients actius de desaparició poden augmentar o descendir en funció de les noves identificacions que puguin produir-se entre els morts existents, l'increment de denúncies de desaparició o la localització de persones amb vida".

Els expedients ante mortem de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies en què els familiars han aportat diferents dades i facilitat mostres biològiques junt amb les denúncies en les oficines ante mortem que permetin la identificació posterior dels seus éssers estimats.

D'aquesta manera, en comparació al balanç tancat 24 hores abans (dissabte 9), el nombre de víctimes mortals comptabilitzades i d'autòpsies practicades no ha canviat, però hi ha 11 noves identificacions de persones mortes i 9 expedients actius menys per desaparició.

D'altra banda, el dipòsit de cadàvers habilitat a Fira València, a on es deriven tots els cadàvers des de la Ciutat de la Justícia una vegada feta l'autòpsia, ja han fet fins a les 20 hores d'aquest diumenge el lliurament efectiu de 147 de les restes mortals d'aquestes persones mortes ja identificades a les seves famílies perquè puguin fer les exèquies: 7 més que la xifra total registrada fins dissabte.