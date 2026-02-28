La Temporada de Passions de Catalunya arrenca a Cervera (Lleida) amb més de 200 assistents

PATRONAT DE LA PASSIÓ DE CERVERA
LLEIDA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
L'acte oficial de presentació de la Temporada de Passions de Catalunya s'ha dut a terme aquest dissabte al migdia a Cervera (Lleida), a l'església de Santa Maria, que ha acollit a més de 200 assistents.
La jornada, emmarcada en el lema 'De Mil·lenari a mil·lenari', busca simbolitzar el relleu entre la commemoració del mil·lenari de Montserrat i el mil·lenari de Cervera i ha reunit a representants de totes les Passions integrades en la Federació Catalana de Passions, així com autoritats i entitats culturals, ha informat el Patronat de la Passió de Cervera en un comunicat.
Els participants en la jornada han començat amb un esmorzar de benvinguda i el lliurament de credencials i, a continuació, han fet una visita guiada per descobrir el patrimoni i història de Cervera.
Durant l'acte, la Passió de Cervera ha ofert diversos quadres escènics com a mostra de "la força dramàtica i el valor cultural" d'aquestes representacions.
Finalment, a les 16.30 hores ha donat inici la representació de la Passió de Cervera amb la participació d'actors i actrius procedents de les 22 Passions federades.