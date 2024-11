El Temporada Alta tracta la fragilitat i la recerca de connexió a 'Un sublime error' de Jan Lauwers

GIRONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Temporada Alta ha estrenat 'Un sublime error', el nou espectacle de Jan Lauwers i la seva companyia Needcompany, en el qual s'aprofundeix en temes com la fragilitat, la recerca de connexió i la perplexitat en el món contemporani, i que es podrà veure a la Sala La Planeta de Girona aquest dissabte i diumenge.

Escrita i dirigida per Lauwers i protagonitzada per Gonzalo Cunill, l'obra ofereix un retrat íntim de la condició humana, informa el festival en un comunicat d'aquest dimecres.

'Un sublime error' segueix un home solitari, interpretat per Cunill, que observa el món amb sorpresa i que no entén per què en forma part; Lauwers ha creat aquest personatge com una antítesi seva i el defineix com "un home viril i masclista que es nega a cedir davant l'agitació".

L'obra gira al voltant de l'amistat a partir de tres relats que formen part de les primeres peces teatrals de Lauwers, i de les amistats que ha anat generant al llarg de la seva carrera escènica, i mostra la "desesperació d'un artista que lluita per mantenir la fredor emocional, alhora que demostra que necessita amor".

L'obra és una coproducció entre Heartbreak Hotel, Teatro de La Abadía i el Temporada Alta, i després de l'estrena continuarà la gira a Barcelona amb funcions al Heartbreak Hotel del 19 de novembre a l'1 de desembre i a Madrid, al Teatro de La Abadía, del 8 al 18 de maig del 2025.