Tempestes i pluges de fins a 60 l/m2 activen aquest dissabte els avisos a sis províncies de l'est de la Península

MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
Les precipitacions i tempestes activaran aquest dissabte els avisos en un total de sis províncies de l'est de la Península, amb valors màxims de 60 l/m2, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
En concret, els avisos per pluja i tempesta es donaran a Barcelona i Girona, on s'esperen els valors màxims de 60 l/m2. Així mateix, els avisos per pluges estaran a Lleida, Castelló, Osca i Saragossa.
L'Aemet preveu per a aquest dissabte una circulació atlàntica a la Península, amb inestabilitat i cels nuvolosos al nord-est i àrea mediterrània nord. D'aquesta manera, des de les primeres hores es preveuen ruixats o tempestes al nord-est i litorals catalans, que seran localment forts al Pirineu, Prepirineu, est de Catalunya i Ibèrica oriental i que tendirà a disminuir d'oest a est. A més, de manera més feble poden afectar altres zones del terç nord-est i les Balears.
Així mateix, no es descarten nuvolositat i precipitacions a la resta de l'extrem nord, que seran més probables al nord-oest de Galícia i a l'extrem oriental del Cantàbric. Quant a la resta i les Balears, predominaran núvols alts. A les Canàries s'esperen intervals nuvolosos als nords, amb possibilitat de precipitacions febles a les muntanyenques i estarà poc nuvolós a la resta.
També es preveuen probables bancs de boira matinals a interiors dels terços nord i est peninsulars i les Balears, així com vespertines al Pirineu, interiors de Galícia i Melilla. A més són probables les boires a Alborán i a la tarda en litorals sud-est.
Quant a les temperatures màximes, estaran en augment a les Canàries, àrea mediterrània i nord de Galícia i Cantàbric, que serà més acusat en interiors de València i sense canvis o en lleuger descens a la resta. Respecte a les mínimes, estaran en augment al centre i nord-est, en lleuger descens al terç nord-oest, excepte Galícia i no s'esperen grans canvis a la resta. Les màximes superaran 35ºC al Guadalquivir i les mínimes no baixaran de 20ºC a l'àrea mediterrània i el Guadalquivir.
Finalment, a les Canàries bufarà alisi amb intervals de fort en zones exposades. A la Península i les Balears bufaran vents fluixos en general, que seran més intensos en litorals. A més, es preveu predomini de components est i sud cap a est i nord a l'àrea mediterrània oriental, llevant que tendirà a variable a l'Estret i Alborán, sud i oest a Galícia i oest a la resta. També s'esperen probables intervals de fort de tramuntana a Empordà al final i de sud-oest en litorals nord de Galícia.