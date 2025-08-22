Publicat 22/08/2025 14:45

Una tempesta sobre el mar provoca retards i cancel·lacions a l'Aeroport de Barcelona

Archivo - Arxivo - Diverses persones esperen assegudes enfront d'un avió aparcat en la pista de l'aeroport del Prat
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 ago. (EUROPA PRESS) -

Una tempesta sobre el mar ha provocat alguns retards i cancel·lacions de vols a l'Aeroport de Barcelona, segons han informat fonts d'Aena a Europa Press aquest divendres.

Així, la climatologia adversa ha provocat que els controladors aeris hagin hagut d'aplicar regulacions per seguretat, com deixar més temps entre sortides i/o arribades.

El gestor de navegació aèria Enaire ha recomanat als passatgers consultar amb la seva aerolínia l'estat del seu vol, en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.

Contador