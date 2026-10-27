Telegram bloqueja un segon grup amb més de 2.000 membres que incitava a nous aldarulls

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Telegram ha tancat un segon grup de 'Blocus' (BLOCUS-BCN2) aquest dimarts en el qual hi havia més de 2.000 membres i en què s'incitava a una nova onada de protestes violentes i aldarulls aquest dissabte 31 d'octubre a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra, des de la Comissaria General d'Informació i la Prefectura, continuen monitorant de prop els moviments per les xarxes d'aquests integrants per mirar d'esbrinar qui o què hi ha darrere aquestes convocatòries violentes.
De fet, aquest dissabte n'hi havia prevista una altra com la de dissabte, que es va saldar amb 130 detinguts i nombrosos establiments comercials saquejats, amb l'objectiu de tornar a sortir als carrers amb el mateix modus operandi.
Coincidint amb la nit de Halloween fins i tot instigaven a sortir amb caretes i passamuntanyes per ocultar la seva identitat.
Aquest dimarts al matí la plataforma de missatgeria ha tancat el primer grup de difusió d'aquestes convocatòries, BLOCUS-BCN.
CONVOCATÒRIA SENSE ÈXIT
Dilluns a la tarda es va difondre per les xarxes socials una nova convocatòria als voltants de la plaça Espanya de Barcelona, fet que va obligar la policia catalana a desplegar un extens operatiu policial per tota la zona.
No obstant això, malgrat algunes identificacions dels agents d'ordre públic a les sortides del Metro, la convocatòria no va reeixir i no es va registrar cap aldarull.