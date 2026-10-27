Telegram bloqueja un dels comptes que va promoure els disturbis del dissabte a Barcelona

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Un dels comptes que va promoure els disturbis violents del dissabte a Barcelona a través de l'aplicació de missatgeria Telegram ha quedat bloquejat aquest dimarts.
El compte, sota el nom 'Blocus-BCN', s'ha tancat perquè "ha violat les condicionis d'ús" de Telegram, tal com apareix en el grup.
Aquest dilluns, la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, va demanar a les plataformes de missatgeria massiva tancar els grups de plataformes de missatgeria massiva que "inciten" als joves a delinquir i a actuar amb violència.