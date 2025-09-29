El telèfon d'emergències rep 131 trucades fins a les 16 hores per les pluges a Tarragona

TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dilluns fins a les 16 hores 131 trucades relacionades amb l'episodi de pluges que està afectant el sud de Catalunya.
Segons ha informat el 112 en una anotació a X, recollida per Europa Press, la majoria d'avisos s'han produït al Montsià (61) i el Baix Ebre (36), a la província de Tarragona.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicat que Protecció Civil mantindrà l'alerta per pluges tot el dia.