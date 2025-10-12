El telèfon d'emergències a Catalunya rep 630 trucades fins a les 20.00 per les pluges a Tarragona

TARRAGONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 20 hores d'aquest diumenge 630 trucades, que han generat 352 expedients, relacionades amb l'episodi de pluges que està afectant algunes comarques de Tarragona.
La majoria d'avisos són del Montsià (86,19%) i el Baix Ebre (7,14%), informa el 112 en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Bombers de la Generalitat han rebut 173 avisos de 17.30 a 20 per serveis derivats de les pluges, la major part a la comarca del Montsià (164), sobretot per inundacions en baixos, acumulacions d'aigua i persones atrapades a vehicles.