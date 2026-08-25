El telèfon d'emergències 112 va rebre 866 trucades durant les pluges d'aquest dilluns a Catalunya

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 va rebre 866 trucades entre aquest dilluns al migdia fins a la matinada d'aquest dimarts a causa de l'episodi de fortes pluges, que ha generat 559 incidents, ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat aquest dimarts.
Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Inuncat una vegada finalitzats els avisos de perill per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), encara que es manté la prealerta per poder fer seguiment dels incidents lleus que han quedat pendents de resoldre.
Els majors contratemps es van produir a la província de Tarragona, on les precipitacions anaven acompanyades de vent i pedra de més de 5cm en alguns casos, i només a la comarca del Tarragonès es van realitzar 630 trucades, seguit del Baix Camp amb 109 i el Barcelonès (Barcelona) amb 28.
Els Bombers de la Generalitat també han rebut 539 avisos des de l'inici de les tempestes fins a les 12.00 hores d'aquest dimarts, 481 procedents de Tarragona per motius com la caiguda d'arbres i branques damunt de vehicles, caigudes que també s'han produït a l'AP-7 i en alguns càmpings de la zona.
Entre altres dades, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a 30 persones, cap d'elles greu; el Servei Català de Trànsit (SCT) manté tallat l'accés al parc d'atraccions Port Aventura des de la A-7; i Rodalies de Catalunya ja ha recuperat la normalitat del servei a les línies que passen per la zona sud.