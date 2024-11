El telèfon d'emergències 112 rep 934 trucades fins a les 12 hores d'aquest dissabte

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 hores d'aquest dissabte 934 trucades que han generat 786 incidents, segons informa el servei en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per comarques, el Barcelonès (Barcelona) és la que ha rebut més avisos amb 196 trucades, seguida pel Vallès Occidental amb 114 i el Baix Ebre (Tarragona) amb 95.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté per a aquest dissabte alertes per probabilitat de pluja intensa, de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumulacions de 100 litres en 24 hores, especialment a les comarques del Montsià, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre.