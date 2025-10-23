El telèfon d'emergències 112 rep 1.195 trucades pel vent fins a les 16 hores a Catalunya

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 16 hores un total de 1.195 trucades per l'episodi de fortes ratxes de vent que s'està produint a diversos punts de Catalunya, segons ha informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per comarques, el Vallès Occidental ha registrat el 37,61% dels avisos i el Barcelonès el 31,01%, mentre que al Baix Llobregat (Barcelona) s'han produït el 9,13%.
D'altra banda, els Bombers de la Generalitat han rebut fins a les 15 hores un total de 509 avisos.