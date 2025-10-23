El telèfon d'emergències 112 rep 119 trucades pel vent fins a les 12 hores a Catalunya

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dijous fins a les 12 hores un total de 119 trucades per l'episodi de fortes ratxes de vent que s'està produint a diversos punts de Catalunya, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per comarques, el Vallès Occidental registra el 28,18% de les trucades i el Barcelonès (Barcelona) el 25,45%, mentre que a la Selva (Girona) s'han produït el 10%.
Per la seva banda, Protecció Civil recorda que a ciutats com Sabadell, Granollers, Mataró i Barcelona s'han tancat parcs i jardins, per la qual cosa demana evitar zones amb arbres a banda de prudència i precaució a l'exterior.