El telèfon 112 va rebre 1.702.536 trucades a la vegueria de Barcelona el 2025, un 8% més

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 va rebre el 2025 un total d'1.702.536 trucades a la vegueria de Barcelona, una xifra que representa el 67% del total a Catalunya i que suposa un increment del 8% respecte a l'any anterior, informa el Govern en un comunicat aquest dijous després de la presentació de les dades a la capital catalana.
A nivell global, els dies amb més activitat van coincidir amb episodis com l'apagada del 28 d'abril i la revetlla de Sant Joan, tot i que durant tot l'any es van gestionar 65 episodis rellevants, 38 dels quals associats a fenòmens meteorològics.
En aquest sentit, l'episodi meteorològic que més trucades va provocar va ser el Ventcat del 23 d'octubre amb 1.355, si bé es van atendre 5.882 situacions.