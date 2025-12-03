El telèfon 112 tindrà una canal de videoconferència en llengua catalana de signes les 24 hores

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències CAT112 ha estrenat un canal de comunicació per a persones sordes amb un sistema de videoconferència en llengua de signes catalana que funcionarà les 24 hores del dia els set dies de la setmana, informa el Govern en un comunicat aquest dimecres.
Fins ara, el servei estava disponible algunes hores al dia en dies feiners, i a partir d'ara s'hi podrà accedir mitjançant un nou canal enllaçat des del web del 112, i també des de les apps de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) i Svisual, l'operador estatal de videotrucades per a persones sordes.
Les persones amb discapacitat auditiva que tinguin una emergència i hagin de trucar al 112 establiran una videoconferència amb una intèrpret de llengua de signes que les atendrà, i paral·lelament farà una trucada al 112 per traslladar al servei d'atenció d'emergències la informació necessària de l'incident per gestionar-lo.