El telèfon 112 rep més de 330 trucades fins a les 12 hores per la pluja d'aquest dissabte a Catalunya

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 337 trucades fins a les 12 hores d'aquest dissabte per incidents relacionats amb l'episodi de pluges, i que han generat 211 expedients.

Les comarques que acumulen més avisos són el Barcelonès amb 68, L'Alt Penedès (Barcelona) amb 28 i L'Anoia (Barcelona) amb 23, segons informa el servei en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.

Per municipis, Badalona (Barcelona) ha registrat 37 trucades, seguida de Barcelona amb 24 i Sant Quintí de Mediona amb 14, mentre que la demarcació que ha comptabilitzat més avisos ha estat Barcelona amb el 70,83% de les trucades.

PRECIPITACIÓ ACUMULADA

Segons el Meteocat, alguns punts del territori freguen els 80 mil·límetres de precipitació acumulada, que en alguns casos ha caigut amb intensitat forta.

Durant la nit d'aquest divendres a dissabte hi ha hagut dos puntos on s'han superat les precipitaciones de 40 litres per metre quadrat (l/m2) en 30 minuts: Mont-roig del Camp (Tarragona) i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Protecció Civil de la Generalitat també informa en un missatge a 'X' de vuit superacions de 20 l/m2 en 30 minuts, sense afectacions importants.

CABAL DE RÍOS

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha notificat que el cabal d'alguns rius comença a augmentar a causa de les pluges i ha cridat a evitar accedir a lleres fluvials o creuar guals i punts baixos.

Entre ells, el riu Llobregat a l'altura de Guardiola de Berguedà (Barcelona) ha portat sobre les 7.15 hores un cabal de 76,6 metres cúbics per segon (m3/s).