El telèfon 112 rep 91 trucades fins a les 16.30 hores per fortes pluges a Catalunya

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 91 trucades relacionades amb les fortes pluges a Catalunya fins a, aproximadament, les 16.30 hores d'aquest dijous, segons ha informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Per comarques, la majoria de les trucades (el 37,93%) corresponen al Vallès Occidental; l'11,49%, al Barcelonès; el 8,05% al Vallès Oriental i el 8,05%, al Baix Llobregat (Barcelona).
Per municipis, Sant Cugat del Vallès és la població des de la qual s'han efectuat més trucades (20), seguida de Barcelona (10) i Cerdanyola del Vallès (5), totes elles a la província de Barcelona.