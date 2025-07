El telèfon 112 rep 234 trucades en les últimes tres hores per les pluges a Catalunya

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 234 trucades en les últimes tres hores relacionades amb les "fortes" pluges d'aquest divendres a Catalunya, informa en una anotació en 'X', recollida per Europa Press.

En un altre missatge, Protecció Civil de la Generalitat ha informat que el Parc Fluvial del Besòs (Barcelona) ha activat l'alerta del seu pla d'emergències, ja que es pot produir el desbordament del canal central i ha demanat precaució a la ciutadania.

El Servei Català de Trànsit ha demanat precaució al volant en la Ronda Litoral a l'altura de Bac de Roda, a Barcelona, ja que hi ha trams en els quals se circula pels vorals per la pluja.

D'altra banda, a l'N-II a Montgat s'ha tallat un carril per inundacions, i dels tres carrils que hi ha només es pot circular per un en cada sentit; i en localitats com Cardedeu i Badalona s'han produït caigudes d'arbres a causa de les pluges, encara que no consten danys personals.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que en el quadrant nord-oest "se segueixen generant nuclis convectius potents" de pluges; que l'últim s'ha gestat en el sud d'Osona i circula cap al Vallès Oriental (Barcelona); i que segueix activa la tempesta del Maresme que avança cap al sud del Barcelonès.